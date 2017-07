Liverpool a trouvé le remplaçant de Coutinho

Alors que Philippe Coutinho semble se rapprocher du FC Barcelone, Liverpool commence à regarder ailleurs pour lui trouver un remplaçant.



Les Reds ont visiblement l'intention d'enrôler le jeune ailier du Borussia Dortmund Christian Pulisic (19 ans) selon le Mirror et le Daily Star. L'international américain est l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à son poste et le club de la Ruhr n'est pas vendeur pour le moment.