Les réactions se multiplient suite au licenciement de Claudio Ranieri. Dernière en date, celle de Gary Lineker.

L'ancien attaquant de Leicester n'a guère apprécié la décision du club anglais de se séparer de l'Italien, jugeant cette annonce "inexplicable, impardonnable et triste."



After all that Claudio Ranieri has done for Leicester City, to sack him now is inexplicable, unforgivable and gut-wrenchingly sad.