Leicester veut freiner Arsenal, Tottenham n'a pas le droit à l'erreur

C'est la suite de la 34e journée de Premier League avec les matchs en retard, à 20h45 Arsenal affronter Leicester et à 21h Tottenham se déplace à quelques kilomètres sur la pelouse de Crystal Palace.

Arsenal - Leicester

Arsene Wenger évaluera l'aptitude de son équipe après qu'Arsenal ait joué 120 minutes dans la demi-finale de la FA Cup ce dimanche.



Alex Oxlade-Chamberlain pourrait être disponible malgré un problème de pied mineur.



Le milieu de terrain de Leicester City, Nampalys Mendy, manquera le reste de la saison après avoir subi une intervention chirurgicale sur la cheville.



Le capitaine des Renards Wes Morgan et l'attaquant Islam Slimani manqueront également le voyage au Emirates Stadium.



Le saviez-vous ?

Arsenal est invaincu dans 20 matchs de Premier League contre Leicester City.



Après avoir remporté leurs neuf premiers matchs à domicile contre Leicester City, Arsenal sera égal à la plus longue série de victoires à domicile face à un seul club, s'ils gagnent ce match.



Jamie Vardy a marqué les trois derniers buts de Leicester City contre Arsenal dans la Premier League.



Si Alexis Sanchez marque un but de plus cette saison, il deviendra le cinquième joueur de l'Arsenal à marquer plus de 20 buts dans une campagne PL, après Thierry Henry (5 fois), Ian Wright (2 fois), Robin van Persie et Emmanuel Adebayor.



Ce que les entraîneurs disent

Arsene Wenger : "Le TOP 4 est encore possible, mais cela signifie que nous devrons peut-être avoir un bon fonctionnement jusqu'à la fin de saison".



Craig Shakespeare : "Nous ne sommes pas en sécurité. Même si nous y arrivons, nous devons continuer à essayer de gagner. La compétitivité est essentielle au football. Nous en avons besoin jusqu'à la fin."





Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Crystal Palace pourrait jouer sans le défenseur James Tomkins (cheville) pour le reste de la saison, mais le prêt Mamadou Sakho qui est disponible après avoir été absent pour le match face du week-end dernier.



Tottenham Hotspur n'a pas de nouveaux problèmes de blessures et Danny Rose (genou) a commencé à s'entraîner avec l'équipe, bien qu'il soit peu susceptible de participer au match face à Palace.



Le saviez-vous ?

Après avoir remporté leurs trois derniers matches de Premier League contre Crystal Palace, Tottenham Hotspur pourrait gagner quatre victoires consécutives contre eux en PL pour la première fois de l'histoire.



Crystal Palace vise à gagner pour la première fois trois derby successifs en Premier League à Londres.



Le bilan de 18 buts de Harry Kane en 24 matchs de PL pour des derbys de Londres, est le meilleur rapport par match pour les rencontres des joueurs à avoir joué cinq ou plus (0,75 buts par match).



Après avoir perdu ses trois premiers matchs à domicile en tant que coach de Crystal Palace, Sam Allardyce est invaincu dans ses quatre derniers au Selhurst Park.



Ce que les entraineurs disent

Sam Allardyce : "Nous éperons être en pleine forme pour le match, donc c'est une grande question que je dois répondre: aligner des jambes fraîches ou gardons-nous le même 11 ? "



