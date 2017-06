Leicester prêt à donner gros pour un attaquant de City

Leicester serait prêt à proposer une offre à City pour son attaquant nigérian, Kelechi Iheanacho. Le montant du transfert pourrait s'élever à 28 millions d'euros.





A 20 ans à peine, l'attaquant nigérian Kelechi Iheanacho voit son avenir chez les Citizens être légèrement bouché en raison de l'énorme concurrence de Gabriel Jesus et Sergio Agüero. Un départ est donc clairement à l'ordre du jour pour le joueur formé à Manchester City durant l'intersaison. Et d'après les toutes dernières informations du média Daily Telegraph, le Super Eagle susciterait notamment l'intérêt du Leicester City.



En effet, ardemment courtisé par West Ham, Kelechi Iheanacho, qui est sous contrat jusqu'en juin 2021, serait aussi dans le viseur de Leicester City. Selon le Daily Telegraph, les Foxes pourraient transmettre une offre d'un peu plus de vingt-huit millions d'euros pour le Super Eagle, qui est apparu à vingt reprises cette saison en Premier League (4 buts).



Africa Top Sports - Isidore Akouete