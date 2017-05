Le très beau message d’Éric Cantona pour Manchester

L’ancien footballeur de Manchester United durant cinq saisons, a adressé un petit message pour les habitants de la ville de Manchester, après l'attentat ayant fait 22 morts et 59 blessés





"Je pense profondément aux victimes, aux blessés, aux enfants, adolescents, adultes, à leurs familles, à leurs amis, à tous, à vous, à nous tous. Je pense à ce pays, l'Angleterre et aux Anglais, que j'aime profondément. Je souffre avec vous. Mon cœur est avec vous et je me sens toujours proche de vous."