Le PSG ne veut pas oublier Alexis Sanchez

Alexis Sanchez fera parti des attractions du prochain mercato. Son nom revient souvent et notamment du côté de la capitale. En effet, le PSG n'a jamais caché son intérêt pour le Chilien.

Le Chilien, sous contrat jusqu'en 2018 avec Arsenal, serait la cible du PSG pour le prochain mercato d'été qui serait prêt à formuler une grosse offre pour s'aligner sur la concurrence. Mais selon le Daily Express, le Milan AC envisagerait de se mêler à la course avec le club français pour Alexis Sanchez. Une offre de 53 millions serait même à l'étude du côté du club Lombard. Même si les Gunners, cherchent absolument à prolonger son contrat, lui ne serait pas contre un départ et pourquoi pas du côté du Paris Saint Germain.



Alexis Sanchez devrait vraisemblablement quitter les canonniers d'Arsenal pendant le prochain mercato. Le Chilien souhaite aller voir ailleurs à cause du manque d'ambition de son équipe et de la frustration des défaites et éliminations, notamment en Coupe d'Europe. Autre raison, l'ancien Catalan se serait même pris la tête avec quelques uns de ces coéquipiers au cours de la semaine.



Suite à cette décision, la rumeur PSG reprend le dessus et le club de la Capital pourrait bien recruter l'attaquant sud-américain au mercato estival. Le PSG proposerait même un contrat de 18 M€ annuels pour le joueur d'Arsenal. Et si c'était ça le gros coup du club de la capitale, cet été.



Le quotidien L'Equipe fait le point sur le prochain marché des transferts du PSG et évoque notamment les deux grandes priorités du club de la capitale. Selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens devraient d'abord poursuivre leur offensive pour tenter de déloger Alexis Sanchez qui vient de recevoir une nouvelle proposition de contrat alléchante de la part d'Arsenal. L'autre grande priorité d'Unai Emery ne serait autre que l'international espagnol Isco. Une offre serait d'ores et déjà en préparation pour le milieu de terrain du Real Madrid mais la concurrence risque d'être également au rendez-vous.



En partance depuis quelques mois, l'attaquant chilien Alexis Sanchez est toujours un Gunner à l'heure actuelle. La star londonienne intéresse Paris ou encore le Bayern Munich. Une décision qu'il prendra à la fin du championnat.



"La qualification en Ligue des Champions décisive pour mon avenir ? Cela dépend. Ce que je veux faire c'est bien finir la saison, essayer de se qualifier pour la Ligue des Champions, gagner la FA Cup et après, je m'assiérai avec le club pour décider ce que je veux faire. Wenger a dit qu'il voulait que je prolonge ?



Nous nous sommes dit que nous allons nous asseoir pour discuter de ce qui se passera, ce que nous allons faire, ce qui est le mieux pour le club, le mieux pour moi, le mieux pour lui. Nous parlerons une fois la saison terminée, car si je parle maintenant, je ne serais plus concentré sur ce que je veux, qui est me qualifier pour la Ligue des Champions et gagner la FA Cup", a-t-il expliqué.