Le coup de pression sur Wenger

Des supporters d'Arsenal qui veulent le départ d'Arsène Wenger ont projeté leur message sur les murs de l'Emirates Stadium, de Highbury et de Marble Arch !

C'est un coup de « com » réussi. Vendredi soir, à l'avant-veille du derby de Londres Tottenham - Arsenal, des supporters des Gunners ont projeté leur message «#WengerOut» sur les façades de bâtiments symboliques : l'Emirates Stadium (actuel stade d'Arsenal), Highbury (ancien stade d'Arsenal) et même Marble Arch, l'arc de triomphe situé au coin de Hyde Park. Les images de ces projections ont immédiatement fleuri sur les réseaux sociaux.



Arsène Wenger traverse une période délicate à la tête d'Arsenal. Le manager français est de plus en plus contesté par les supporters des Gunners, qui ne se gênent pas pour le faire savoir.