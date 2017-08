Lacazette et Giroud mettent Arsenal sur de bons rails

Arsenal a vaincu Leicester (4-3) au terme d'un match spectaculaire en ouverture de la première journée de Premier League, vendredi soir à l'Emirates Stadium. Alexandre Lacazette (2e) et Olivier Giroud (85e) ont marqué pour les Gunners, ainsi que Welbeck (45+2e) et Ramsey (83e). Okazaki (5e) et Vardy (29e, 56e) avaient réplique côté Leicester. Samedi, Chelsea reçoit Burnley et Manchester City se déplace à Brighton.





Le papier d'avant-match

Arsenal doit réussir son entrée en Premier League pour bien lancer sa saison. Les Gunners ont décroché le week end dernier face à Chelsea (1-1, 4 TAB 1) lors du Community Shield, le premier titre qui permet d'arriver face à Leicester avec une confiance au maximum. Les hommes d'Arsène Wenger vont miser l'ensemble d'une saison sur le championnat après la non participation à la Ligue des Champions.



En face, Leicester, le champion d'Angleterre en 2016 voudra oublier sa mauvaise saison (13 défaites en 19 déplacements). Les Foxes, n'ont plus gagné à Arsenal depuis 10 matchs et attendent avec impatiente la décision de Mahrez pour son avenir. C'est donc un match avec des enjeux importants pour une première journée de Premier League.