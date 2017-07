Lacazette à Arsenal pour 60 millions d'euros (off.)

C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel : Alexandre Lacazette quitte l'OL pour rejoindre Arsenal.





Le buteur de l'OL Alexandre Lacazette a officiellement quitté son club formateur pour rallier l'Angleterre et Arsenal, pour la somme de 60 millions d'euros, dont 7 millions de bonus. Le Français, appelé pour les derniers matchs des Bleus, rejoint le club d'un autre buteur tricolore, Olivier Giroud, qui risque de pâtir de son arrivée chez les Gunners. Car avec le plus gros salaire du club anglais (920 000 euros mensuels, 11 millions par an), devant Mesut Özil et Alexis Sanchez, il y a peu de chance que l'ex-Lyonnais ne soit pas titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe d'Arsène Wenger.





Quatre saisons de suite à plus de 22 buts



Alexandre Lacazette, qui reste sur quatre saisons à plus de 22 buts toutes compétitions confondues avec l'OL, va devoir confirmer les attentes placées en lui par le club anglais au vu des sommes engagées. Pour, pourquoi pas, s'installer durablement en équipe de France, lui qui n'est qu'une option parmi d'autres dans l'esprit du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. La concurrence avec Olivier Giroud, titulaire en équipe de France et qui va peut-être quitter les Gunners cet été, s'annonce intéressante à suivre.