La "remontada" n'est pas du goût d'Hazard

Eden Hazard réalise une magnifique saison avec son club. Les Blues sont actuellement en tête du championnat avec 10 points d'avance sur Tottenham actuel deuxième.

Comme le monde du football, la star Belge ne veux pas entendre parler de remontada. Après tout le chemin parcouru, il déclare que le titre ne doit pas échapper aux Blues et il compte bien se servir du traumatisme PSG pour ne pas griller les étapes et ne pas se voir trop beau.



" Nous devons le faire, mais vous avez vu ce qu'il s'est passé au Camp Nou", explique Hazard dans un entretien accordé à The Telegraph. " Je pense que si nous ne gagnons pas le titre cette saison, ce sera la même chose que le PSG, le même sentiment. Parce que quand vous gagnez 4-0 à la maison, vous pensez que vous pouvez passer. Si nous ne gagnons pas le titre cette saison, ce sera pareil parce que nous avons la possibilité de gagner, donc nous devons le faire. Mais ne pensons pas trop vite au titre, prenons les matchs les uns après les autres". Méfiance donc, même si avec un coach comme Antonio Conte, Chelsea devrait passer un été des plus radieux et un trophée de plus dans la vitrine.



GZ