La phrase du jour signée Mourinho

Après le licenciement de Claudio Ranieri du poste d'entraîneur de Leicester, José Mourinho, le coach de Manchester United, lui a adressé un petit message.

"Champion d'Angleterre et Manager FIFA de l'année... viré. C'est le nouveau football Claudio. Garde le sourire mon ami. Personne ne pourra effacer l'histoire que tu as écrite," a posté sur son compte Instagram le Special One.