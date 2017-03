La grande lessive de Guardiola

Au lendemain de l’élimination de Manchester City contre Monaco, en huitièmes de finale de la Ligue des champions, Pep Guardiola envisage déjà de nombreux changements pour la saison prochaine. Une véritable revue d'effectif.



18 joueurs devraient quitter le navire Manchester City cet été lors du prochain mercato. Selon les propos de The Guardian, une grande lessive serait déjà prévue au seins de la maison Citizen. Pas moins de 18 joueurs sont concernés. Pour commencer les noms en fin de contrat : Sagna, Zabaleta, Caballero, Clichy, Touré, Navas et Adarabioyo.

Pour le reste, des joueurs qui pourraient bien tomber de haut. Kolarov, Agüero, Delph, Fernando et Iheanacho sont sur la liste. Et pour finir, les joueurs prêtés, Hart, Bony, Nasri, Mangala et Denayer qui ne devraient pas faire un retour chez les Sky Blues. Avec la somme récoltée, estimée à 170 millions d'euros, Pep Guardiola pourrait alors se mettre très sérieusement au travail et reconstruire une nouvelle formation.



GZ