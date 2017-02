La Chine renfloue l'Angleterre

C'est à peine croyable, mais le dépensier championnat d'Angleterre affiche une balance hivernale positive !

La Premier League a tiré parti du dynamisme chinois sur le marché des transferts pour réaliser pour la première fois des bénéfices (47 millions d'euros) lors du mercato d'hiver, révèle une étude du cabinet Deloitte. "Les formations du CSL (le championnat chinois) ont dépensé jusque-là plus de 175 millions d'euros durant leur intersaison, qui a commencé en novembre 2016", souligne Dan Jones, analyste spécialisé du cabinet. Shanghai SIPG a ainsi déboursé près de 71 millions pour Oscar, milieu brésilien de Chelsea. Nouveau record pour le championnat chinois. "Cependant, avec le durcissement des règles sur les transferts, décidé récemment par la fédération chinoise, l'introduction de l'encadrement de la masse salariale, et la limite du nombre de joueurs étrangers autorisés, il sera intéressant de voir si les clubs de CSL parviennent à conserver ce niveau de dépenses dans le futur", relativise-t-il.



La Ligue 1 vient derrière la Premier League

Cet hiver, les vingt clubs de Premier League ont dépensé 251 millions d'euros ((1,615 milliard d'euros l'été dernier, un record, ndlr), dont 70 rien que le dernier jour. Le deuxième meilleur total pour un mercato de janvier après celui de 2011. La Premier League devance la Ligue 1 (152 millions d'euros dépensés), la Bundesliga (100 M€), la Serie A (93,5 M€) et la Liga (23,4 M€).