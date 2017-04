L'arrivée de De Gea au Real Madrid est en bonne voie

L'arrivée de David De Gea au Real Madrid se précise sérieusement d'après le quotidien Marca. Le transfert du gardien pourrait avoisiner les 75 millions d'euros.





C'est une information du quotidien espagnol Marca qui affirme que David De Gea (26 ans) sera le gardien du Real Madrid la saison prochaine. Le club de la capitale devrait débourser la somme de 75 millions d'euros pour s'attacher les services du portier de Manchester United. D'après le journal, Jose Mourinho ne s'opposera pas à un départ de son dernier rempart lors du prochain mercato. Une somme importante pour Manchester qui pourrait permettre de faire plusieurs achats.



L'ancien gardien de l'Atlético Madrid a accepté de baisser son salaire qui est estimé à 12 millions d'euros nets par an pour rejoindre le Real Madrid l'été prochain. Il a actuellement un contrat avec Manchester jusqu'en 2019 et s'engagerait pour 6 ans avec le Real. L'avenir de Keylor Navas (30 ans) n'est pas encore connu, l'arrivée de De Gea au club serait aussi une formidable opération publicitaire et marketing pour le Real Madrid.



N.P