Kurt Zouma se dirige vers un départ de Chelsea

Kurt Zouma n'a toujours pas exposé son talent au grand jour. Depuis son arrivée à Chelsea, le Français n'y arrive pas et dispute très peu de minutes. Cette saison, il a seulement disputer 4 rencontres.

Avec un aussi faible temps de jeu, Zouma indique qu'il pourrait quitter les Blues la saison prochaine: " Un prêt en vue de la Coupe du monde ? Pourquoi pas. On verra bien en fin de saison, mais je suis focalisé sur Chelsea. Je suis confiant et je sais que je vais jouer. On n'a pas discuté avec Antonio Conte sur mon avenir", déclare-t-il au micro de BeIN Sports.