Klopp veut Joe Hart à Liverpool

D'après les informations communiquées par le Sun, Jürgen Klopp a demandé à ses dirigeants de passer à l'action afin de s'attacher les services de Joe Hart, l'été prochain.



Âgé de trente ans, le gardien de but est actuellement prêté au Torino par Manchester City. Le club italien n'étant pas en mesure de s'aligner sur son salaire et de payer son option d'achat, il devrait retourner en Angleterre et être transféré. Les Reds sont donc en pole pour l'accueillir.