Klopp: " Coutinho s'est battu pour son équipe "

Liverpool n'a pu faire que match nul hier soir face à Bournemouth à domicile. Après la rencontre Jürgen Klopp est revenu sur le niveau de jeu de son Brésilien, Philippe Coutinho. Le joueur a d'ailleurs inscrit son 8e but en Premier League.

Voici ce que l'ancien coach du Borussia Dortmund a révélé:"Philippe a démontré son niveau digne d'un joueur de classe mondiale. Et je ne parle pas du but qui était un moment de beauté. Je veux dire que par sa prestation globale, en se sacrifiant pour l'équipe, travaillant dur aussi bien défensivement qu'offensivement. Ok son but était beau mais en tant qu'entraîneur et manager je me dois de regarder la performance globale du joueur et c'est un joueur qui s'est battu pour son équipe".