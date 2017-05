Kanté élu joueur de l’année par la presse

N’Golo Kanté a été désigné meilleur joueur de Premier League par la presse anglaise. Il y a quelques semaines, il avait été récompensé par ses pairs.





L'international français, succède à Jamie Vardy, récompensé la saison dernière du Football Writer's Association Footballer of the year award.



Dans l'histoire, seuls 4 Français avaient déjà été honorés : Eric Cantona (1996), David Ginola (1999), Robert Pirès (2002) et Thierry Henry (2003, 2004 et 2005).