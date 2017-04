John Terry va quitter Chelsea

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, John Terry (36 ans) ne prolongera pas son bail avec le club londonien. Il dispute actuellement ses derniers matchs avec les Blues.



Chelsea a confirmé ce lundi que John Terry ne portera plus le maillot de l'actuel leader de la Premier League la saison prochaine après 22 ans de bons et loyaux services. Le joueur n'a visiblement pas l'intention de mettre un terme à sa carrière selon les médias anglais et pourrait rejoindre la MLS.





John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC