Libéré de tout contrat avec Chelsea, John Terry rejoint une formation de deuxième division anglaise. Selon Sky Sports, le défenseur central anglais de 36 ans s'est engagé ce lundi en faveur d'Aston Villa. Les Villans ont donc fini par devancer Birmingham, également intéressé par le natif de Barking.



#WelcomeJT: John Terry will wear the No.2⃣6⃣ shirt this season...#AVFC #PartOfThePride pic.twitter.com/wS9ebj5gvk