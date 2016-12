Hugo Lloris a prolongé

Le gardien et capitaine de l'équipe de France a signé une prolongation de contrat avec Tottenham jusqu'en 2022.

Du côté de White Hart Lane, Hugo Lloris était l'un des seuls cadres à ne pas avoir encore prolongé. C'est désormais chose faite, alors que certains médias évoquaient un éventuel départ du Français pour Manchester United ou le Real Madrid l'été prochain.



Lloris, qui aura 30 ans lundi, était arrivé à Tottenham en 2012 après avoir quitté l'Olympique lyonnais. Selon les médias anglais, il était en discussions avec les propriétaires de Tottenham depuis plus d'un mois. Il s'est dit "très heureux avec ce nouveau contrat", dans une vidéo publiée sur Twitter. "C'est ma manière de montrer mon engagement pour le club, pour mes coéquipiers et pour les dirigeants; de montrer à nouveau combien je crois en ce projet. J'espère que notre meilleure année est à venir", souligne-t-il. "Je me plais vraiment à Tottenham, c'est un super sentiment d'être le capitaine de cette équipe, je pense que je peux être fier de cela."