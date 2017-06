Hillsborough - Les familles des victimes chantent "You'll never walk alone"

Six personnes, dont quatre policiers chargés de la sécurité, ont été inculpées 28 ans après le drame de Hillsborough qui a provoqué la mort de 96 personnes, le 15 avril 1989 lors de la demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest. Après l'annonce de ces poursuites, les familles des victimes ont entonné en chœur le célèbre chant des supporters des Reds "You'll never walk alone" (en français, "vous ne marcherez jamais seuls"), en hommage aux disparus.



Hillsborough - Les familles des victimes... par Omnisport-fr