Hazard ne donne pas d'indice sur son avenir

Actuellement leader de la Premier League et qualifié pour la finale de la Cup, Eden Hazard est très convoité. Cette saison il a inscrit 14 buts et 5 passes décisives en 30 matchs. Interrogé sur son avenir, il souhaite pour le moment se concentrer exclusivement sur la fin de saison.

" Il n'y a aucun signe d'un nouveau contrat pour le moment. Je suis concentré sur la fin de la saison et nous en parlerons plus tard. Je n'y pense pas pour le moment. Il me reste deux ou trois ans de contrat. Je veux juste bien finir la saison et nous verrons par la suite", a expliqué le joueur des Blues auprès de Sky Sports.