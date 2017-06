Hazard absent pendant plusieurs mois

Blessé à l'entraînement, Eden Hazard souffre d'une fracture de la cheville, a indiqué la fédération belge. Il sera absent pour un minimum de trois mois.



"L'IRM montre qu'Eden Hazard souffre d'une fracture de la cheville droite. Il manquera évidemment les matchs face à la République tchèque le 5 juin et contre l'Estonie le 9 juin", ont indiqué les Belges. Un gros coup dur pour le joueur de Chelsea. Un départ a souvent été évoqué pendant les dernières semaines mais avec cette blessure, les chances de quitter Chelsea se réduisent.





Update | Medical imaging showed that @hazardeden10 has a fracture in his right ankle #belcze #estbel #roadtorussia