Harry Kane est de retour avec Tottenham

Enfin de retour avec Tottenham, Harry Kane était blessé à la cheville droite depuis la mi-mars et devrait faire son retour samedi contre Watford.

"Harry a eu quelques sessions d'entraînement et il s'est entraîné avec l'équipe aujourd'hui (vendredi). Nous verrons demain (samedi) s'il sera titulaire ou sur le banc. C'est une bonne nouvelle qu'il se sente prêt. Pour lui et pour nous. C'est un joueur important et le voir à nouveau disponible est fantastique", a ajouté l'entraîneur des Spurs, actuellement deuxièmes de Premier League à 7 points de Chelsea.