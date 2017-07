Guardiola n'aime pas Nasri

En marge de la tournée américaine de Manchester City aux Etats-Unis, Pep Guardiola a remis les choses au clair à propos de l'avenir de Samir Nasri.



Le milieu de terrain français peut clairement se choisir un nouveau club d'après le technicien espagnol. "On voulait le garder lors de la pré-saison il y a un an mais il a décidé d'aller à Séville. Il connaît la situation. On a beaucoup de joueurs au milieu de terrain (...) Sa situation est la même que celle de Mangala. C'est une décision qu'ils doivent prendre avec leurs agents. En attendant, on s'occupe d'eux quand ils sont là comme pour chaque joueur", a lâché le coach des Citizens en conférence de presse.