Guardiola est clair sur le cas Agüero

Cet été Pep Guardiola va faire le ménage au sein de Manchester City. interrogé en conférence de presse après le match contre Watford, Le coach espagnol a fait un bilan de la saison et a évoqué le mercato.

"C'est ce à quoi je m'attendais. De grandes, très grandes équipes. Les gens ont été un peu étonnés lorsqu'on a remporté 10 matches de rang, pensant que la victoire serait alors facile. Mais je savais que des équipes comme Chelsea, qui jouaient qu'un seul match par semaine... étaient très fortes et avaient de très grands managers. L'écart de points est comme il est et ça n'a pas été suffisant".



Le coach des Citizens a également évoqué brièvement le futur mercato. Il a notamment confié que Sergio Agüero et Vincent Kompany seront à Manchester City la saison prochaine. De quoi envoyer un message fort aux autres formations.