Giroud flatté de l'intérêt de Marseille mais focus sur Arsenal

À l'occasion de l'émission Téléfoot, Olivier Giroud a répondu aux rumeurs concernant son possible départ d'Arsenal. L'attaquant ferme la porte à un transfert, cet été. "Je ne suis pas insensible aux approches des clubs français notamment ceux d'un club mythique comme l'Olympique de Marseille, mais mon avenir est à Arsenal où j'ai encore des années de contrat", a-t-il expliqué. Il souhaite encore s'inscrire dans la durée, avec les Gunners : "Mon avenir est à Arsenal, je veux gagner la Premier League. C'est bien pour la prolongation de Wenger. On est en train de construire quelque chose, maintenant on va s'attaquer à la Premier League, c'est mon objectif."