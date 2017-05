Gabriel Jesus se sent comme chez lui

De retour de blessure avec Manchester City, Gabriel Jesus a montré de belles promesses sur cette fin de saison. Le Brésilien s'est exprimé sur son arrivée au club.

Au micro d'ESPN, l'espoir brésilien est revenu sur son arrivée en Premier League et son adaptation à ce championnat souvent réputé comme le meilleur du monde. Gabriel Jesus s'est montré confiant :



"La Premier League ? Je pensais que ce serait plus difficile. Cela n'a pas été facile, bien sûr, j'ai changé ma vie complètement mais je ne me plains jamais à ce sujet. Je suis reconnaissant d'être ici, de réaliser un rêve, de jouer en Europe. Quand j'ai quitté Palmeiras, c'était triste mais aussi bien d'un autre côté. Tout le monde m'aide ici, Fernandinho, Fernando mais aussi le club. Ils aident ma famille et mes amis qui sont ici avec moi".