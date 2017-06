Frank De Boer devient le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Le Néerlandais, ancien coach de l'AJAX Amsterdam aura pour mission de redresser le club.

