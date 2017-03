Forlan vole au secours de Pogba

Depuis le début de la saison, Paul Pogba est critiqué à cause de son niveau de jeu, jugé trop moyen. Beaucoup d'anciens joueurs ne l'épargnent pas. Mais qu'il se rassure, Diego Forlan, ancien capitaine de l'Uruguay le soutient dans cette épreuve.

Voici ce qu'il a déclaré: " Il y a de nombreux footballeurs coupables de faire des choses pires dans leur temps libre que de montrer une nouvelle coupe de cheveux ou de danser avec leur maman. J'ai vu un joueur perdre son contrat l'autre jour en raison de ce qu'il a dit à propos de son club sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas vu quelque chose de Pogba qui me donnerait un problème si j'étais son manager, a indiqué l'Uruguayen pour The Nacional. Beaucoup de fans - surtout les plus jeunes - aiment ce qu'il fait, quand il chante et danse. Je l'ai entendu dire qu'il n'y a pas de personnages dans le football comme ils ont l'habitude d'être dans la vraie vie. Eh bien, vous avez ici un jeune garçon d'un milieu pauvre en France qui a fait de grandes choses dans le football à un très jeune âge et qui danse en chantant avec des cheveux d'or".







