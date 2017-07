Newcastle a officialisé la signature de Florian Lejeune, en provenance d'Eibar. Le Français s'est engagé pour cinq saisons. Pour rappel, il évoluait en Espagne depuis trois ans, et a notamment disputé 34 matchs de Liga, lors de l'exercice passé.



Rafa: “I would like to welcome Florian to Newcastle United. He is a player that has done very well this year in Spain.” pic.twitter.com/CH1iYy3UU8