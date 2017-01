Fellaini mancunien jusqu'en 2018

Le Belge Marouane Fellaini a prolongé son contrat avec Manchester United. Le milieu de terrain restera à Old Trafford jusqu'en 2018. Les Red Devils ont comme prévu levé l'option d'une année dans le bail de l'ancien joueur d'Everton, acheté lors du mercato estival 2013 pour environ 32 millions d'euros. Le Diable Rouge, âgé de 29 ans, a pris part cette saison à 21 rencontres toutes compétitions confondues (12 titularisations, 1 but).





A good week for @Fellaini - a goal against Hull followed by an #MUFC contract extension until 2018! More: https://t.co/IrP9pVvqmb pic.twitter.com/lOQEk8YcIf