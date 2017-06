Fabinho ouvre la porte officiellement à Manchester United

Fabinho fait partie des cadres de l'AS Monaco susceptibles de changer d'air au mercato. Le milieu de terrain brésilien intéresse fortement Manchester United. Interrogé par Estadio Interativo, l'éphémère joueur du Real Madrid a clairement ouvert la porte à un départ à Old Trafford. "C'est une invitation tentante. Je dois en parler avec mon agent et Monaco pour décider, mais c'est un super club et j'y pense bien sûr." Après Bernardo Silva et Tiémoué Bakayoko, le champion de France risque d'être encore un peu plus amoindri avec ce possible départ.