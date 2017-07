Everton signe Sandro Ramirez (off.)

Sandro Ramirez, formé au Barça rejoint le club de Premier League d'Everton. L'attaquant espagnol était sur les tablettes du Real et de l'Atletico mais c'est finalement les Toffees qui ont recruté le buteur de Malaga auteur de 12 buts cette saison: "Je suis très heureux, c'est un grand pas dans ma carrière. Je sais que je signe pour un club massif en Angleterre. Everton est l'endroit idéal pour moi, j'ai le manager idéal qui va continuer à me donner la confiance pour améliorer mon jeu", a déclaré Sandro à Everton TV.



🔵 | "I bring a lot of youthful enthusiasm. My key strength is goalscoring.”



Exclusive @sandroramirez9 interview 👉🏼 https://t.co/18k58yzzLv pic.twitter.com/CBDzNed6FT