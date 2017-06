Everton recrute un prodige à 34 millions (off.)

Everton a recruté le gardien du but de Sunderland, Jordan Pickford pour un montant de 34 millions. Les toffies n'ont pas hésité à acsser la tirelire pour s'attacher les services d'un petit prodige.





Selon Sky Sports, Everton se serait mis d'accord avec Sunderland pour le transfert du gardien de 23 ans, Jordan Pickford. Le montant de la transaction s'élèverait à 34 millions d'euros.



Le portier des Black Cats est en ce moment avec les espoirs anglais, en Pologne, pour participer au Championnat d'Europe de la catégorie. La saison dernière, Pickford a été titulaire à 29 reprises sous le maillot de Sunderland.



🙌🏼 | #EFC have signed goalkeeper Jordan Pickford for a Club-record fee on a 5-year deal! #WelcomeJordanhttps://t.co/sozzcEO86r pic.twitter.com/2bSCRfL0Wa