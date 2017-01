Everton humilie Man City

Everton, le nouveau club de Morgan Schneiderlin, a érasé Manchester City (4-0) ce dimanche lors de la 21e journée de Premier League. Les Citizens ont été balayés à Goodison Park par une équipe d'Everton bien plus motivée et réaliste. Lukaku (34e), Mirallas (47e), Davies (79e) et Lookman ont assuré le succès du club basé à Liverpool. Les joueurs de Ronald Koeman confortent leur 7e place au classement alors que Manchester City reste 5e, sous la menace désormais de son voisin Manchester United.