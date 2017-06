Diego Costa: "je dois partir"

Le divorce entre Chelsea et Diego Costa est en marche. L'international espagnol a bien compris qu'il n'entrait plus dans les plans d'Antonio Conte pour la saison à venir et ne restera pas à Londres cet été.

"Cela ne marche pas comme ça. Le combat pour une place de titulaire doit être juste. Ce n'est plus le cas aujourd'hui donc je dois partir", a lâché le buteur des Blues. Pour enrôler le buteur des Blues, il faudra débourser 30 millions d'euros. Paris, le Milan AC, un retour à l'Atletico Madrid et un club Chinois montrent un intérêt pour le joueur de 28 ans, auteur de 20 buts en 35 matchs de Premier League.



Malgré tout il ne devrait pas aller en Chine: "Bien sûr, j'exclus d'aller en Chine, car je dois penser à la Coupe du monde. J'ai beaucoup d'affection pour l'Atletico, peu importe si j'y retourne ou pas, et je continuerai à les aimer. Si Chelsea me vend, j'essaierais de faire le meilleur choix.



L'Atletico peut en faire partie, et ça ne voudrait pas forcément dire que je ne jouerais pas pendant six mois. Ils pourraient me prêter à une autre équipe en Espagne, au Brésil ou ailleurs, mais je dois jouer", a expliqué l'international espagnol devant la presse.