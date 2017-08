Diego Costa fracasse Chelsea et veut signer à l'Atlético

Alors qu'il ne sait pas ce que lui réservera son avenir, Diego Costa (28 ans) a accordé un long entretien au Daily Mail dans lequel il attaque directement les dirigeants du club et le coach de Chelsea.

"Vous savez que c'est le coach qui ne me veut plus. Je ne voulais pas partir, j'étais heureux. Mais quand l'entraîneur ne veut plus de vous, vous devez partir. En janvier, des choses se sont passées avec le coach. J'étais sur le point de prolonger mon contrat et ils (les dirigeants) ont freiné les choses".



"Je soupçonne le manager d'être derrière tout ça. Il a demandé à ce que ça se passe comme ça. Il a son opinion et il n'en changera pas. Je le respecte en tant que coach. Il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n'est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, il n'a pas de charisme".



"Pourquoi ne me laissent-ils pas partir s'ils ne veulent plus de moi ? Je dois penser à moi-même. Mon souhait, c'est d'aller à l'Atletico Madrid. J'ai repoussé d'autres offres. Ils veulent me vendre en Chine ou ailleurs. Mais pour une question de langue, l'Espagne c'est mieux pour moi. Si je suis mis de côté, je veux aller dans le club que je veux, pas celui qui paie le plus".



"Ils veulent que je m'entraîne avec la réserve. Ils voudraient m'interdire l'accès au vestiaire de l'équipe première et que je n'aie plus de contact avec mes coéquipiers. Je ne suis pas un criminel ! Ce n'est pas juste d'être traité comme ça après tout ce que j'ai fait ici. Ils m'ont donné une semaine de vacances supplémentaire. Ils veulent que j'aille avec la réserve, mais je ne le ferai pas. Je ne suis pas un criminel et je ne suis pas le méchant dans l'histoire. Donc s'ils veulent me donner des amendes, qu'ils ne se gênent pas de le faire. Je suis prêt à aller un an au Brésil sans jouer, même si Chelsea me met à l'amende pendant un an et ne me paie pas. Je veux que le deal avec l'Atletico Madrid se résolve ce mois-ci".