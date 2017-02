Avant le match de la peur ce samedi entre Crystal Palace et Middlesbrough, les supporters du club anglais sont allés vandalisé un car....en croyant que c'était celui de l'équipe adverse. Ils ont vandalisé par inadvertance le véhicule de leur propre club.

Un membre du staff a estimé à environ 47 000 euros le montant des dégâts. L'équipe, qui a gagné 1-0, continue de circuler avec le car dégradé pour les déplacement....





The Crystal Palace FC team coach has been vandalised overnight. @SkySportsNewsHQ @BBCSport pic.twitter.com/SkILT687fn