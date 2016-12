Debuchy lance un appel du pied à l'OM

Pas besoin d'être dans le secret des Dieux pour imaginer un transfert de Mathieu Debuchy à l'Olympique de Marseille. En échec total à Arsenal, le défenseur latéral cherche une porte de sortie. L'OM de Rudy Garcia pourrait lui offrir. D'ailleurs, l'ex-international propose ses services.

En délicatesse avec son entraîneur Arsène Wenger à Arsenal, Mathieu Debuchy se dit séduit par le projet de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui dirigé par Rudy Garcia, son entraîneur du temps de Lille. Blessé (il sera de nouveau opérationnel en janvier) et mis au placard chez les Gunners, Mathieu Debuchy souhaite vivement quitter Arsenal où il est arrivé en 2014 en provenance de Newcastle. Dans les colonnes du journal L'Equipe ce jeudi, le latéral français, aujourd'hui âgé de 31 ans, offre ses services à l'OM.



"Une porte de sortie. J'ai envie de relever un nouveau challenge, de me remettre dans le bain, de faire tout simplement mon métier correctement", explique-t-il, avant d'assurer qu'un retour en France ne lui déplairait pas. "Non, la preuve avec mon passage à Bordeaux, qui m'a énormément plu. Il faudra voir ce qui se présente." Prêté la saison dernière aux Girondins de Bordeaux, Debuchy avait alors évoqué un retour possible en équipe de France... Cette fois, le latéral droit ne s'avance plus autant. Il souhaite simplement jouer. Reste à savoir si l'intérêt présumé de l'OM va se concrétiser ou pas. Le joueur, lui, est en tout cas tout à fait ouvert à un départ. "Honnêtement, je ne sais pas où ça en est. J'ai dit à mes agents de ne revenir vers moi que s'il y avait quelque chose de concret. Après, Marseille, ça reste Marseille. Même si les résultats ont été un peu difficiles, ça reste l'un des plus gros clubs de L1. En plus, il y a un beau projet qui est en train de se mettre en place avec un coach que je connais bien", résume-t-il.



Avec Wenger, "on se dit bonjour, rien de plus"

Mathieu Debuchy est en froid avec son entraîneur, Arsène Wenger. "Il y a eu des faits, des blessures et des choix du coach qui ont fait que je n'ai pas joué, explique Debuchy. Même si je ne comprends pas, je ne suis pas étonné, je sais comment ça fonctionne." Depuis son arrivée à Arsenal en 2014, le défenseur international n'a joué que 23 rencontres. Cette saison, son temps de jeu se résume à 16 minutes ! Le dialogue est rompu avec Wenger. "On se salue,on se dit bonjour, rien de plus". Debuchy ne comprend pas pourquoi Wenger lui a barré la route pour rejoindre Manchester United il y a un an. "Je ne jouais pas beaucoup, c'était Manchester, il n'y a rien d'autre à dire. Pour moi, c'était presque inespéré mais le coach a dit non. C'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Il ne m'utilisait pas, alors je ne vois pas quel était son intérêt." Sous contrat jusqu'en juin 2019, il devrait de nouveau être prêté.