De Boer a trouvé le club parfait pour Eriksen

L'ancien coach de l'Ajax ou encore de l'Inter Milan a expliqué tout le bien qu'il pensait ainsi que le potentiel qu'il voyait en Christian Eriksen. Pour lui, le milieu danois des Spurs de Tottenham a le niveau pour rejoindre le FC Barcelone

" Je pense qu'il peut avoir une carrière merveilleuse. En premier il a fait l'Ajax, puis Tottenham et ensuite le plus haut niveau. Je pense qu'il est prêt pour aller dans un club un échelon plus haut. Il a tout ce qu'un joueur du FC Barcelone doit avoir. Il a une vue d'ensemble du jeu, il a une éthique de travail, et il frappe bien avec les deux jambes", a analysé Frank de Boer dans une interview accordée à Ekstra Bladet.