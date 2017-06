Davy Klaassen à Everton (off.)

Everton a signé Davy Klaassen pour la prochaine saison. Le joueur de 24 ans évoluait à l'Ajax depuis le début de sa carrière et va découvrir la Premier League.





Everton recrute Davy Klaassen pour 27 millions d'euros. Le capitaine de l'AJAX est international néerlandais et reste sur une très belle saison.



"J'ai marché autour du terrain d'entraînement et j'ai parlé avec quelques personnes et ça fait du bien. J'ai parlé il y a quelques semaines avec Ronald Koeman d'Everton. Je voulais venir ici et vérifier si c'était le bon club pour moi et depuis que je suis venu ici, je me sens si heureux. C'est un superbe club. Le moment où j'ai parlé avec le directeur... j'ai eu directement un bon sentiment. C'est un homme honnête, nous avons parlé du club, de la façon dont il veut jouer et cela m'a donné un sentiment positif. Je lui ai parlé du club et de tout ce que nous voulions atteindre et c'était vraiment positif", a déclaré le joueur sur le site du club.