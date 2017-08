Coutinho proche de rejoindre le Barça ?

Alors que le transfert de Paulinho est désormais bouclé, le FC Barcelone est bien décidé à conclure rapidement le dossier de son compatriote Philippe Coutinho.

Une chose est sûre, le Brésilien n'a déjà plus la tête à Liverpool et sera d'ailleurs absent lors du barrage aller de Ligue des Champions entre les Reds et Hoffenheim mardi soir. Si le club anglais évoque officiellement une blessure au dos, personne n'est dupe dans ce dossier. Dans l'idéal, le FC Barcelone aimerait présenter Paulinho et Coutinho dès jeudi au Camp Nou. Autant dire que le dénouement semble proche...