Coutinho part au bras de fer avec Liverpool

Alors que Liverpool a communiqué officiellement sur l'avenir de son joueur pour lui dire de rester au club. Ce dernier ne semble pas se cet avis et veut partir au clash avec son équipe.

D'après les informations du Mundo Deportivo, ce mercredi matin, Coutinho veut signer à Barcelone et ne souhaite plus jouer avec Liverpool.



Le joueur serait prêt à partir au bras de fer avec le club anglais pour obtenir sa signature au Barça. D'après le journal, le joueur aurait même affirmé qu'il était prêt à passer une saison en tribune mais ne jouera plus avec Liverpool pour la suite de la saison de Premier League.



Le joueur imite peut-être Ousmane Dembélé qui veut lui aussi rejoindre le FC Barcelone pendant l'été et qui depuis une semaine ne s'entraîne plus avec son club de Dortmund...seul objectif pour lui signer avec le club catalan.



Pour rappel, Coutinho est courtisé depuis plusieurs mois par le FC Barcelone. La presse espagnole annonce même depuis plusieurs jours, que la signature aura lieu avant la fin de semaine.