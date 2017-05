Coutinho, le Barça ou rien du tout !

Pour le moment titulaire au sein des Reds de Liverpool, Philippe Coutinho pourrait très vite quitter la Mersey. La destination la plus probable serait la Catalogne et le FC Barcelone ou son coéquipier et ami Neymar l'attend avec impatience.

Si l'on en croit une information reprise par le Daily Mirror, le FC Barcelone en pincerait pour un élément de Liverpool. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec les Reds, Philippe Coutinho ne laisserait pas insensible le Barça. Les prochains mois diront si les Blaugrana tenteront leur chance au sujet du milieu de terrain brésilien. Arrivé il y a deux ans à Anfield, l'ancien footballeur de Vasco de Gama et de l'Inter Milan fait partie des cadres de Brendan Rodgers.



Dans le cadre d'un événement publicitaire, l'attaquant du FC Barcelone, Neymar, a livré ses impressions sur bon nombre de sujets. En matière de mercato, l'international brésilien n'a pas hésité à recommander une recrue potentielle. Après avoir souligné le fait qu'il y a "beaucoup de joueurs avec de grandes qualités qui pourraient jouer pour Barcelone", l'ancien footballeur de Santos a déclaré que "l'un d'eux est Coutinho". Ensuite, Neymar a vanté les mérites du milieu offensif de Liverpool. "Il est un grand joueur et son style convient à Barcelone." Rappelons que Philippe Coutinho serait dans la ligne de mire des Blaugrana en vue de l'année prochaine.

Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions par la Juventus Turin, deuxième de Liga derrière le Real Madrid, le Barça va changer son effectif pour la saison prochaine, et la première arrivée pourrait concerner Philippe Coutinho.



Annoncé depuis plusieurs mois vers la Catalogne, le milieu offensif brésilien plait toujours autant aux dirigeants barcelonais. Selon Sport, ils seraient même prêts à faire une première offre de 51 millions d'euros à Liverpool pour le jeune numéro 10. Une somme qui ne devrait néanmoins pas convaincre les dirigeants anglais, eux qui demandent plus de 80 millions d'euros pour leur pépite.



Courtisé de près par le Paris Saint-Germain, Philippe Coutinho ne répond pas favorablement à l'offre parisienne. En effet, le joueur aurait déjà dit non au PSG pour choisir le FC Barcelone ou sont grand ami Neymar évolue. Malgré tout, si le club catalan veut faire venir le diamant brésilien il faudra casser la tirelire. Selon Sport, les dirigeants du club de la Mersey demandent 90 millions d'euros minimum pour le faire partir. Une somme qui pourrait être une norme plus-value car les Anglais l'avait acheté à l'Inter Milan pour 10 millions d'euros.