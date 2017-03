Coutinho lance le derby de la Mersey

Ce week-end, la Premier League reprend ces droits. Et quoi de mieux que de commencer par le derby entre Everton et Liverpool. Et même si nous sommes à 4 jours de ce match tant attendu, le Brésilien Philippe Coutinho a déjà prévenu ses supporters.

Philippe Coutinho est fin prêt pour retrouver Everton samedi prochain. La star des Reds annonce que Liverpool fera tout pour venir à bout d'une équipe des Toffies invaincu en championnat sur ses 12 derniers matchs: " Nous seront prêts, a affirmé Philippe Coutinho, le milieu de terrain brésilien de Liverpool. Nous savons ce que signifie ce derby... Cette fois, ce sera même encore plus important sachant la forme actuelle d'Everton. Ce ne sera pas simple mais nous devons gagner, pour nos supporters, pour nous-mêmes, pour tout le monde.



GZ