Courtois ne veut pas quitter Chelsea

Thibaut Courtois réalise une très belle saison avec Chelsea. En plein forme, il n'a pourtant pas encore prolongé son contrat, il souhaiterait attendre la fin de saison avant de parler de prolongation. Des rumeurs l'enverrait également au Real pour la saison prochaine.

Beaucoup de rumeurs parlent de Thibaut Courtois qui pourrait rejoindre le Real Madrid au prochain mercato. Au cours d'une interview, il a balayé son avenir à Chelsea et la suite de sa carrière:



" Pour le moment nous n'avons pas parlé de prolongation, nous sommes concentré sur la Premier League et nos dix points d'avance. Pour l'instant, le club et l'entraîneur recherchent de la stabilité, ils ne pensent pas aux prolongations de contrats. Nous verrons à la fin de la saison, mais pour le moment il n'y a rien. Est-ce que j'aimerais signer une prolongation ? Bien sûr, je suis très bien à Chelsea et s'ils veulent me prolonger, c'est génial. Ce sont des choses de la presse, ça ne me dérange pas puisque dès ma première saison j'entendais ce genre de choses, mais ici je suis très content. Je ne me vois pas au Real Madrid, je me vois à Chelsea. Je sens que je suis un joueur clé dans l'équipe, je ne me vois pas autre part. La saison prochaine je ne serai pas au Real Madrid, c'est un club dans lequel l'exigence est maximale comme à Chelsea, à Manchester United ou n'importe quel grand club. Keylor Navas ? Tous les gardiens peuvent commettre des erreurs, l'important c'est le soutien de l'équipe, il n'est peut-être pas dans la même forme que la saison dernière mais Keylor est un grand gardien".