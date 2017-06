Costa annonce qu'il va quitter Chelsea

Après le match amical Espagne-Colombie (2-2) mercredi soir à Murcie, Diego Costa a annoncé face à la presse qu'il va quitter Chelsea et que Conte ne compte pas sur lui la saison prochaine.

"Mes relations avec le coach n'ont pas été bonnes et c'est clair qu'il ne veut plus de moi. Pourquoi ? Je suppose que j'ai fait une mauvaise saison et que ça ne peut pas continuer ainsi. Je suis un joueur de Chelsea car je suis sous contrat mais Antonio Conte m'a dit par message qu'il ne comptait plus sur moi la saison prochaine. Juste un message après tout ce que j'ai donné pour le club... C'est dommage, je l'ai transmis aux dirigeants mais puisqu'il ne veut plus de moi, je dois trouver un club."



L'attaquant de Chelsea pourrait rejoindre la Chine à l'ouverture du mercato.