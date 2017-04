Conte veut montrer à Mourinho qui est le patron !

Chelsea se déplace sur la pelouse de Manchester United, dimanche 17h, pour le choc du week-end en Premier League. Une victoire de Chelsea sur la pelouse des Red Devils et les hommes d'Antonio Conte se rapprocheraient un peu plus du titre en championnat. De son côté, entre deux matchs de Ligue Europa, Manchester United veut garder contact avec le haut du classement.

- Manchester United sont sans victoire sur les huit derniers matchs de Premier League face à Chelsea, leur plus longue jamais sans victoire consécutives contre un adversaire dans la compétition.



- Antonio Conte est à la recherche d'une victoire pour devenir le quatrième manager de Chelsea à enregistrer une double victoire en championnat sur les Red Devils, après Glenn Hoddle en 1993/94, Jose Mourinho en 2004/05 et Carlo Ancelotti en 2009/10.



- Zlatan Ibrahimovic a été directement impliqué dans 18 buts lors de ses 17 derniers matchs de Premier League (13 buts, 5 passes).



- Invaincus en championnat depuis la 9e journée, soit 22 matchs, les Red Devils ont réagi à Sunderand (0-3) après avoir concédé deux scores de parité à Old Trafford. Les Mancuniens, 5e, pointent toujours à quatre longueurs du 4e Manchester City, dernier ticket pour la C1.



- Chelsea a eu du mal à réagir après l'échec face à Crystal Palace mais a gagné face à Manchester City, puis Bournemouth (1-3) pour garder 7 points d'avance sur Tottenham . Chelsea est plus performant à l'extérieur avec 36 points récoltés en 16 matchs.